Ученые из США доказали, что бабочки-медведицы не боятся хищников





Из эксперимента следовало, что во время нападения летучих мышей бабочки вели себя максимально расслаблено. Специалисты посчитали, что это из-за химической защиты у данного вида, которая делает их невкусными и менее мотивированными для ухода от опасности. Во время испытания бабочки-медведицы были выпущены в огороженное пространство, где их пытались словить летучие мыши.Инфракрасные камеры продемонстрировали специалистам, что мотыльки с минимальной химической защитой активно пытались предпринять попытки избежать нападения. А вот те особи, у которых она была сильной, вели себя спокойно и не напрягались во время полета от летучих мышей.