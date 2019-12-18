Ученые из США доказали, что бабочки-медведицы не боятся хищников
Группа американских ученых под руководством доктора Николаса Доуди некоторое время наблюдала за поведением бабочек-медведиц. Ученые доказали, что некоторые разновидности несъедобных мотыльков абсолютно не боятся хищников и не пытаются от них скрыться.
Из эксперимента следовало, что во время нападения летучих мышей бабочки вели себя максимально расслаблено. Специалисты посчитали, что это из-за химической защиты у данного вида, которая делает их невкусными и менее мотивированными для ухода от опасности. Во время испытания бабочки-медведицы были выпущены в огороженное пространство, где их пытались словить летучие мыши.
Инфракрасные камеры продемонстрировали специалистам, что мотыльки с минимальной химической защитой активно пытались предпринять попытки избежать нападения. А вот те особи, у которых она была сильной, вели себя спокойно и не напрягались во время полета от летучих мышей.
Из эксперимента следовало, что во время нападения летучих мышей бабочки вели себя максимально расслаблено. Специалисты посчитали, что это из-за химической защиты у данного вида, которая делает их невкусными и менее мотивированными для ухода от опасности. Во время испытания бабочки-медведицы были выпущены в огороженное пространство, где их пытались словить летучие мыши.
Инфракрасные камеры продемонстрировали специалистам, что мотыльки с минимальной химической защитой активно пытались предпринять попытки избежать нападения. А вот те особи, у которых она была сильной, вели себя спокойно и не напрягались во время полета от летучих мышей.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 02:00