Полиция Таиланда разыскивает местного «Джека Потрошителя»





Полиция Таиланда подозревает 55-летнего местного жителя в том, что он жестоко убил свою 51-летнюю любовницу. Мужчина в мае 2019 года условно-досрочно освободился из мест лишения воли, куда был заключен на 15 лет за убийство шести женщин. По словам сына погибшей, он познакомился с его матерью через социальные сети, представился адвокатом. Вскоре они встретились, и женщина планировала совместное проживание.Полицейские обнаружили на месте преступления в доме убитой отпечатки пальцев преступника и его биоматериал. Кроме того, на электропроводе, который стал орудием удушения потерпевшей, также найдены его отпечатки. В доме убитой подозреваемый оставил ключи от автомобиля и мобильный телефон.Все женщины-жертвы, были работницами сферы развлечений, поэтому после первого ареста преступника называли «тайским Джеком Потрошителем». В данный момент полицейские не владеют информацией о месте пребывания подозреваемого. Правоохранители полагают, что он прячется в монастырях Таиланда под видом монаха, и заверяют, что в скором времени смогут его поймать.