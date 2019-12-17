В Comedy Club в шоу «Прожарка» шутили над Ксенией Собчак





Для тех, кто становится героем программы «Прожарка», которая выходит на ТНТ испытание совсем не легкое. Чаще всего шутят абсолютно про все, в том числе, не забывая вспомнить и про личную жизнь.Филипп Воронин сказал о том, что у телеведущей очень большое сердце, а в ЗАГСах Москвы ей даже разрешают ставить свою подпись обычным карандашом. Зоя Яровицына и вовсе отметила, откровенный танец Собчак исполнила только потому, что гости не хотели уходить с праздника.Однако Ксения Собчак расстраиваться не стала, а наоборот пошутила над юмористами в ответ. Сама же телеведущая была растрогана до слез. Стоит подчеркнуть, Ксения Собчак вполне была готова, чтобы над ней пошутили, и в основном оставляет за собой право на ответную иронию.К слову, программа должна будет появиться в эфире в преддверии Нового года.