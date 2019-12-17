В Австралии питон пробрался в жилое помещение и уснул на елке





Австралийка не ожидала незваного гостя в виде трехметрового питона, который решил обосноваться на её рождественской елке. Известно, что змея пробралась в дом и, обвившись вокруг рождественского дерева, уснула. Жительница Австралии пошутила, что пресмыкающееся решило приобщиться к праздничной атмосфере. Сама девушка не заметила питона с первого раза, вернувшись домой в компании подруг. Она очень удивилась, когда увидела свернувшуюся кольцом змею. Компания решила не беспокоить рептилию, которая в скором времени самостоятельно покинула жилое помещение.Юзеры отметили, хозяевам дома очень повезло со столь спокойной особью, ведь питоны известны благодаря своему дурному нраву. Некоторые комментаторы говорили, что подобные животные не являются чем-то необычным в Австралии.