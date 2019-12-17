Почему советский Ту-144 проиграл гонку французскому аналогу - Concorde
В гонке за сверхзвуковые пассажирские перелеты участвовали только два самолета: Ту-144 и Concorde. Отечественный лайнер начали собирать на год позже французского, но выпустили его на два месяца раньше.
Многие специалисты отмечали, советский самолет обходит по всем параметрам Concorde, но вот керосина он «потреблял» слишком много. Строился лайнер для перелетов в Хабаровск из Москвы, расстояние было отнюдь "не европейское", поэтому пришлось делать лайнер больше и тяжелее.
Авиасалон в Ле-Бурже в начале 70-х гг - это первая встреча двух сверхзвуковых машин. Первым «выступил» Concorde, пилоты которого показали блестящую программу.
Отечественный Ту-144 выглядеть хуже не мог, поэтому пилотам пришлось изменять программу, делая ее сложнее и зрелищнее. Однако в итоге справиться с этой задачей не получилось - самолет рухнул прямо на глазах у 200 тысяч зрителей. Обвинили в случившемся экипаж, мол, кто-то не удержал видеокамеру для съемки полета, и она упала на элементы управления.
Правда, это не помешало активно эксплуатировать лайнер, но перед этим были проведены серьезные работы над его конструкцией. В итоге самолет смог перевезти более трёх тысяч человек.
Concorde «работал» до 2003 года, воспользовались им более 3 млн пассажиров.
Многие специалисты отмечали, советский самолет обходит по всем параметрам Concorde, но вот керосина он «потреблял» слишком много. Строился лайнер для перелетов в Хабаровск из Москвы, расстояние было отнюдь "не европейское", поэтому пришлось делать лайнер больше и тяжелее.
Авиасалон в Ле-Бурже в начале 70-х гг - это первая встреча двух сверхзвуковых машин. Первым «выступил» Concorde, пилоты которого показали блестящую программу.
Отечественный Ту-144 выглядеть хуже не мог, поэтому пилотам пришлось изменять программу, делая ее сложнее и зрелищнее. Однако в итоге справиться с этой задачей не получилось - самолет рухнул прямо на глазах у 200 тысяч зрителей. Обвинили в случившемся экипаж, мол, кто-то не удержал видеокамеру для съемки полета, и она упала на элементы управления.
Правда, это не помешало активно эксплуатировать лайнер, но перед этим были проведены серьезные работы над его конструкцией. В итоге самолет смог перевезти более трёх тысяч человек.
Concorde «работал» до 2003 года, воспользовались им более 3 млн пассажиров.
Технологии
Добавил: Joker Сегодня, 17:05