Почему советский Ту-144 проиграл гонку французскому аналогу - Concorde





Многие специалисты отмечали, советский самолет обходит по всем параметрам Concorde, но вот керосина он «потреблял» слишком много. Строился лайнер для перелетов в Хабаровск из Москвы, расстояние было отнюдь "не европейское", поэтому пришлось делать лайнер больше и тяжелее.Авиасалон в Ле-Бурже в начале 70-х гг - это первая встреча двух сверхзвуковых машин. Первым «выступил» Concorde, пилоты которого показали блестящую программу.Отечественный Ту-144 выглядеть хуже не мог, поэтому пилотам пришлось изменять программу, делая ее сложнее и зрелищнее. Однако в итоге справиться с этой задачей не получилось - самолет рухнул прямо на глазах у 200 тысяч зрителей. Обвинили в случившемся экипаж, мол, кто-то не удержал видеокамеру для съемки полета, и она упала на элементы управления.Правда, это не помешало активно эксплуатировать лайнер, но перед этим были проведены серьезные работы над его конструкцией. В итоге самолет смог перевезти более трёх тысяч человек.Concorde «работал» до 2003 года, воспользовались им более 3 млн пассажиров.