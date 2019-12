Песня Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» впервые за 25 лет возглавила чарт Billboard

Об этом Мэрайя Кэри рассказала подписчикам в Instagram. Там знаменитость опубликовала скриншот сообщения официальной страницы чарта Billboard в Twitter, где сообщается эта радостная новость. Песня «All I Want For Christmas Is You» вышла в далеком 1994 году. Тогда композиция не смогла стать участницей данного рейтинга, так как в него попадают только те треки, что были изданы на физических носителях. Песня на кассете вышла спустя несколько лет, но тогда она поднялась лишь до 3 строчки чарта.Несмотря на это, композиция Мэрайя Кэри «All I Want For Christmas Is You» получила сначала народную любовь, а потом и негативное отношение у слушателей по всему миру. Изначально трек стал очень популярным, но позже сильно приелась людям и ее назвали «самой надоедливой рождественской песней».Почему композиция Мэрайя Кэри именно в этом году смогла возглавить чарт Billboard – неизвестно. Многие связывают это с юбилеем выхода песни, а другие с тем, что этот трек наконец-то получил подобающее ему признание среди слушателей. Сама артистка поблагодарила своих поклонников и заявила, без них у нее бы ничего не получилось.