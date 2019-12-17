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Пользователей Сети удивили уникальные «Жигули» с кожаным моторным отсеком

Рязанский автолюбитель модифицировал собственную Lada 2103, чей тюнинг удивил пользователей Сети. Уникальные «Жигули» обзавелись кожаным моторным отсеком.

Несмотря на наличие большого количества дешевых иномарок, отечественные автолюбители предпочитают тюнинговать автомобили отечественного производства. Недавно в Сети опубликовали изображение модернизированной Lada 2103, которая имела моторный отсек, полностью обтянутый желтой кожей с сотовым узором. Хотя подобное решение было необычным со стороны умельца, автомастер из Рязани решил пойти немного дальше, обновив легендарные «Жигули» и в техническом плане.

Теперь под капотом «тройки» можно найти 2,0-литровый рядный двигатель DOHC от Fiat 132, который дополняется пневматической подвеской, топливным баком Accuair в багажнике с некоторыми элементами от BMW E21 80-х годов. Комплектация также включает эффективную стойку Hellaflush, а внушительного внешнего вида седану предоставляют 15-дюймовые колесные диски из алюминия и двойной карбюратор Dellorto. В целом, пользователи похвалили старания автомастера, который смог избавиться от нелицеприятных компонентов обычной модели.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:37

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