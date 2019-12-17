Гарик Харламов оставил Кристину Асмус одну в важный день





В Российской академии наук произошел закрытый показ новогоднего шоу «СеРверный полюс». Кристина Асмус рассказала, что была на мероприятии одна, так как ее супруг Гарик Харламов находился на съемках в Питере, а дочка готовилась к собственному спектаклю «Щелкунчик».Звезда также поделилась мнением, что уровень «СеРверного полюса» невероятный, чудесная история, в которой любовь и дружба смогут победить все. Основной составляющей спектакля является интерактив и воздействие с залом, ведь когда дети активно участвуют в процессе, то и воспоминания будут более яркими. Малыши очень живо реагируют на события, как будто не различая реальность и спектакль.Представление «Путешествие на СеРверный полюс» сообщает историю, как Дед Мороз и Снегурочка учатся за одну ночь поздравлять детей всего мира и дарить им подарки. Для этого новогодний волшебник создал искусственный интеллект по имени Нейросеть.