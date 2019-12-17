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Лизе Галкиной вручили ее первый Оскар «За лучшую дебютную роль» в кино

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза растет талантливым ребенком с явными артистическими задатками. На премьере документального фильма «Тот самый концерт» наследнице Примадонны вручили ее первый Оскар «За лучшую дебютную роль».
Лизе Галкиной вручили ее первый Оскар «За лучшую дебютную роль» в кино

Поклонники семьи считают, когда Елизавета вырастет, она обязательно прославится как известная модель или актриса. Даже если она пойдет по стопам своей матери и станет певицей, то удача в музыкальном мире обязательно ей улыбнется. Организованный фан-клуб Аллы Борисовны передал девочке Оскар собственного производства с надеждой, что он положит начало успешной актерской карьеры талантливого ребенка. Поклонники знаменитой семьи предрекают Лизе Галкиной стремительную карьеру, ведь «в ее глазах невозможно не заметить профессиональный сверкающий взгляд настоящего мастера своего дела».

Алла Пугачева и Максим Галкин не стали демонстрировать у себя на страничке в социальных сетях реакцию ребенка на свою первую награду. Но фанаты надеются, что девочка обрадовалась своему хоть и символическому, но важному первому Оскару.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:45

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