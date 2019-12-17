Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына Арсения-Остапа

Татьяна Терешина показала в своем микроблоге кадр из журнала StarHit, для которого позировала с детьми и супругом. Фанаты впервые смогли увидеть лицо младшего ребенка певицы, которого она родила в январе этого года. В комментариях многие фолловеры осыпали семью комплиментами, а особое внимание досталось годовалому Арсению-Остапу. Сына артистки назвали красавцем, а некоторые подписчики заподозрили новую беременность Терешиной. Однако звезда опровергла информацию, отметив, что детей больше не планирует.В новом выпуске печатного издания артистка показала дизайн каждой комнаты своей квартиры, а также ответила на интересующие публику вопросы в интервью.