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Актриса Мейтленд Уорд ушла из фильмов Disney в порно из-за больших заработков

Известная американская актриса Мейтленд Уорд рассказала о том, почему она ушла из фильмов Disney в порно. Знаменитость решила сменить вид деятельности из-за больших заработков и желания быть самой собой в реальной жизни.
Актриса Мейтленд Уорд ушла из фильмов Disney в порно из-за больших заработков

Мейтленд Уорд отмечает, многие знакомые отнеслись к такому решению скептически и даже начали ее жалеть, хотя она довольна принятым решением. Знаменитость отмечает, она захотела сменить работу сразу из-за нескольких причин. Во-первых, в порно актриса сможет зарабатывать куда больше, чем в обычном кино. По словам звезды, сейчас она имеет возможность получать до 60 тысяч долларов в месяц. Во-вторых, признается артистка, ее сотрудничество с Disney мешало ей быть самой собой в реальной жизни.

Однажды, вспоминает Мейтленд Уорд, агент раскритиковал откровенные фото, опубликованные в Instagram актрисы. По его словам, студия Disney может разорвать с ней контракт из-за того, что такие публикации никак не соответствуют образу «диснеевской мамочки». Именно тогда звезда поняла, ей необходимо что-то менять в своей жизни. В настоящий момент артистка счастлива и отмечает, она не жалеет о сделанном выборе.

Напомним, в августе другая известная актриса, Белла Торн, также работавшая с Disney, тоже начала сниматься в порно. Спустя несколько месяцев она даже стала победительницей одной из премий в сфере видео для взрослых.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:02

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