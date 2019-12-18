Актриса Мейтленд Уорд ушла из фильмов Disney в порно из-за больших заработков





Мейтленд Уорд отмечает, многие знакомые отнеслись к такому решению скептически и даже начали ее жалеть, хотя она довольна принятым решением. Знаменитость отмечает, она захотела сменить работу сразу из-за нескольких причин. Во-первых, в порно актриса сможет зарабатывать куда больше, чем в обычном кино. По словам звезды, сейчас она имеет возможность получать до 60 тысяч долларов в месяц. Во-вторых, признается артистка, ее сотрудничество с Disney мешало ей быть самой собой в реальной жизни.Однажды, вспоминает Мейтленд Уорд, агент раскритиковал откровенные фото, опубликованные в Instagram актрисы. По его словам, студия Disney может разорвать с ней контракт из-за того, что такие публикации никак не соответствуют образу «диснеевской мамочки». Именно тогда звезда поняла, ей необходимо что-то менять в своей жизни. В настоящий момент артистка счастлива и отмечает, она не жалеет о сделанном выборе.Напомним, в августе другая известная актриса, Белла Торн, также работавшая с Disney, тоже начала сниматься в порно. Спустя несколько месяцев она даже стала победительницей одной из премий в сфере видео для взрослых.