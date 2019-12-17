Лечащий врач винит в конфликте Даны Борисовой с дочерью нервный срыв у телеведещей





Ссора Даны Борисовой с собственной дочерью удивила поклонников, поскольку бывший муж телеведущей вызвал полицейских и забрал с собой 12-летнюю Полину. Российские СМИ сообщают, к месту инцидента приехал и лечащий врач звезды, который охарактеризовал поведение 43-летней артистки как последствие нервного срыва. Последний произошел на почве биполярного расстройства, от которого страдает Борисова и принимает соответствующие медикаменты. Стоит отметить, журналистка заявляла об отсутствии в её крови каких-либо запрещенных веществ или алкоголя.По словам Борисовой, ей и дочери не всегда удается найти общий язык, что и послужило причиной скандала. Более того, Полина могла повредить рукописи телеведущей к следующему выпуску программы. Это вызвало всплеск эмоций у экс-возлюбленной Максима Аксенова, из-за которого девочку пришлось отвезти в больницу. Полина не выразила желания комментировать ситуацию, чтобы "не навредить маме". Сейчас близкие телезвезды сообщают о готовности Борисовой пройти любые тесты, способные доказать её трезвость на момент конфликта.