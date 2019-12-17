Ольга Гажиенко: «Более красивого расставания, чем у Нелли и Кирилла, я ещё не видела»

На протяжении нескольких месяцев Нелли Ермолаева говорила о том, что в ее отношениях с супругом не совсем все хорошо. И вот она написала, что рассталась с Кириллом Андреевым, и поблагодарила его за сына.Ольга Гажиенко отметила, они с Нелли Ермолаевой уже не настолько близки, как раньше, но ей все равно очень жаль, что распалась такая на ее взгляд идеальная семья. Ольга подчеркнула, видимо, совершенного ничего все-таки нет. По словам Гажиенко, более красивого расставания она не видела. Ко всему звезда верит, что ребята смогут сохранить нормальные отношения друг с другом ради маленького Мирона.Ольга Гажиенко рассказала, что Нелли Ермолаева всегда говорила о своем супруге с восхищением, а он ее окружал заботой. Что именно между ними произошло, она не знает, но предполагает, решение было принято абсолютно взвешено. Также Гажиенко сказала, их расставание произошло без грязи, что сейчас, по сути, редкость.