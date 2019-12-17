Ольга Гажиенко: «Более красивого расставания, чем у Нелли и Кирилла, я ещё не видела»
Бывшая участница скандального телевизионного реалити шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко решила поддержать свою подругу. Она рассказала, что такого красивого расставания, как у Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева еще не видела.
На протяжении нескольких месяцев Нелли Ермолаева говорила о том, что в ее отношениях с супругом не совсем все хорошо. И вот она написала, что рассталась с Кириллом Андреевым, и поблагодарила его за сына.
Ольга Гажиенко отметила, они с Нелли Ермолаевой уже не настолько близки, как раньше, но ей все равно очень жаль, что распалась такая на ее взгляд идеальная семья. Ольга подчеркнула, видимо, совершенного ничего все-таки нет. По словам Гажиенко, более красивого расставания она не видела. Ко всему звезда верит, что ребята смогут сохранить нормальные отношения друг с другом ради маленького Мирона.
Ольга Гажиенко рассказала, что Нелли Ермолаева всегда говорила о своем супруге с восхищением, а он ее окружал заботой. Что именно между ними произошло, она не знает, но предполагает, решение было принято абсолютно взвешено. Также Гажиенко сказала, их расставание произошло без грязи, что сейчас, по сути, редкость.
На протяжении нескольких месяцев Нелли Ермолаева говорила о том, что в ее отношениях с супругом не совсем все хорошо. И вот она написала, что рассталась с Кириллом Андреевым, и поблагодарила его за сына.
Ольга Гажиенко отметила, они с Нелли Ермолаевой уже не настолько близки, как раньше, но ей все равно очень жаль, что распалась такая на ее взгляд идеальная семья. Ольга подчеркнула, видимо, совершенного ничего все-таки нет. По словам Гажиенко, более красивого расставания она не видела. Ко всему звезда верит, что ребята смогут сохранить нормальные отношения друг с другом ради маленького Мирона.
Ольга Гажиенко рассказала, что Нелли Ермолаева всегда говорила о своем супруге с восхищением, а он ее окружал заботой. Что именно между ними произошло, она не знает, но предполагает, решение было принято абсолютно взвешено. Также Гажиенко сказала, их расставание произошло без грязи, что сейчас, по сути, редкость.