Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал Андрею Григорьеву-Аполлонову новый роман





Андрей Григорьев-Аполлонов расстался со своей женой Мариной, которая родила ему двоих сыновей. Несмотря на то, что бывшие возлюбленные разошлись спокойно и по-хорошему, артист все же болезненно воспринял разрыв. Звезда «Иванушки International» заявил своим поклонникам, что больше ни с кем не пойдет к алтарю. Тем временем, бывшая супруга знаменитости планирует заключить новый брак с Андреем Зубковым.Однако участник «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказывает певцу новые отношения. По мнению таролога, Григорьев-Аполлонов еще встретит свою любовь. Скорее всего, артист сможет вернуться к прошлым отношениям. Кинжинов не рискует говорить, что роман закончиться свадьбой, но, по его мнению, через два-три года у звезды «Иванушки International» начнутся заметные перемены в личной жизни.