"Сам бы от себя ушел": Дмитрий Исхаков пошутил по поводу "ухода" Полины Гагариной к Евгению Бондаренко





В новом посте Дмитрий Исхаков показал публикацию, посвященную его семье сетевым изданием. В частности, в статье высказали подозрения уход Гагариной к коллеге Екатерины Варнавы, шоумену Евгению Бондаренко. Звездный фотограф задался вопросом, почему он запечатлен на выбранном СМИ кадре таким неприятным. По сравнению с ним, считает Исхаков, его навязанный конкурент выглядит красавцем, что сильно обидело мужа певицы. Фотограф признался, при таких обстоятельствах понимает жену, поскольку "сам бы от себя ушел".В комментариях на новые слухи в Сети отреагировал Евгений Бондаренко, шуточно отметив, он еще не знал, что к нему ушла Гагарина, поэтому не успел навести дома порядок.