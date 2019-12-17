В Татарстане мужчину удерживали в рабстве 20 дней





Из материалов уголовного дела следует, что в 2019 году в мае месяце братья из Татарстана, которые работают в полиции, похитили жителя Нурлатского района. Они переместили жертву в Аксубаевский район, заставив его трудиться на ферме их отца. Пострадавший обратился к правоохранителям в июле уходящего года и сообщил, что каждый день с 04:00 утра до полуночи он работал на чужом участке против собственной воли. Там же его подвергали физическому насилию, обдавав руки кипятком при отказе очищать туалеты.Убежать от мучивших его мужчин житель Татарстана не имел возможности, так как находился под постоянным наблюдением. Через 20 дней рабства его отправили домой на пару дней, в виду того, что его сестра проинформировала службы о пропаже родственника. Недавно одного из предполагаемых похитителей арестовали.