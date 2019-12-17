Игра престолов, Дональд Трамп и многое другое: Сбывшиеся пророчества из «Симпсонов»
Пользователи Сети решили вспомнить самые знаковые сбывшиеся пророчества из знаменитого мультсериала «Симпсоны». Данный проект предсказал президентство Дональда Трампа, неожиданный финал «Игры престолов», строительство в Лондоне необычного здания и многое другое.
Первая серия «Симпсонов» вышла на американском телевидении ровно 30 лет назад – 17 декабря 1989 года. С тех пор сериал имеет за своей спиной уже более 30 сезонов и 670 серий. За долгие годы зрители проекта не раз замечали, что его авторы часто угадывают будущие события. Чаще всего они являются незначительным, однако нередко подобные пророчества действительно вызывают удивление своей точностью.
В одной из серий главный герой «Симпсонов» Барт отправляет в будущее где узнает, что президентом США стал Дональд Трамп. В сериале бизнесмен оказывает плохим лидером государства и приводит его к упадку. Также сериал предсказал разгромную победу сборной Германии над Бразилией на Чемпионате мира по футболу.
За полтора года до выхода финального сезона «Игры престолов» герои «Симпсонов» оказываются в выдуманном мире, где большой дракон сжигает целую деревню. Еще одно интересное пророчество – это Нобелевская премия для экономиста Бенгта Хольмстрема. Согласно хронологии сериала герой предсказал это событие в 2010 году, а в реальном мире оно произошло в 2016-м. Кроме того, проект предвидел постройку странного небоскреба в Лондоне.
Первая серия «Симпсонов» вышла на американском телевидении ровно 30 лет назад – 17 декабря 1989 года. С тех пор сериал имеет за своей спиной уже более 30 сезонов и 670 серий. За долгие годы зрители проекта не раз замечали, что его авторы часто угадывают будущие события. Чаще всего они являются незначительным, однако нередко подобные пророчества действительно вызывают удивление своей точностью.
В одной из серий главный герой «Симпсонов» Барт отправляет в будущее где узнает, что президентом США стал Дональд Трамп. В сериале бизнесмен оказывает плохим лидером государства и приводит его к упадку. Также сериал предсказал разгромную победу сборной Германии над Бразилией на Чемпионате мира по футболу.
За полтора года до выхода финального сезона «Игры престолов» герои «Симпсонов» оказываются в выдуманном мире, где большой дракон сжигает целую деревню. Еще одно интересное пророчество – это Нобелевская премия для экономиста Бенгта Хольмстрема. Согласно хронологии сериала герой предсказал это событие в 2010 году, а в реальном мире оно произошло в 2016-м. Кроме того, проект предвидел постройку странного небоскреба в Лондоне.
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:35