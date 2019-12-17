Звезда "Дом-2" Александра Черно жалуется на отсутствие материнского инстинкта

В итоге Александра Черно молит просто о помощи и спрашивает у пользователей Сети, а как ей поступить в этой ситуации. Большинство уверены, таким образом Александра решила хоть как-то привлечь к себе в очередной раз внимание.Известно, беспокоит Александру Черно и тот факт, что за периметром она не сможет обеспечить своему малышу достойную жизнь. Однако Иосиф Оганесян тоже уже задумался об этом и даже начал работать, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. В ближайшее же время супруги Александра Черно и Иосиф Оганесян покидать телестройку не собираются.