Олег Майами затронул тему сплетен о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева
Олег Майами недавно выступил в качестве гостя Youtube-шоу «Ходят слухи». В ходе беседы с автором программы Кривиков затронул тему сплетен о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева.
По словам Олега Майами, он долгое время пытался наладить дружбу с продюсером для того, чтобы «подняться на уровень» с Серябкиной, однако у него не было возможности завести подобные связи с ним. Кроме того, артист сообщил об отсутствии обиды на слова певицы в интернет-шоу «Осторожно, Собчак». Известно, что поп-звезда обвинила Кривикова в том, что он распущенно ведет себя с женщинами и однажды обманул главу лейбла MALFA на деньги.
Майами не стал отрицать подобных инсинуаций, однако отметил, слова экс-солистки поп-группы Serebro являются естественными. Певец утверждает, что «это нормальная реакция на обиду друга». Музыкант упомянул и распространенные слухи о романе Фадеева и Серябкиной, которые он поддал сомнению. Кривиков говорит, почти каждую участницу лейбла обвиняли в интимной связи с продюсером, в то время как 34-летняя исполнительница была, по его мнению, «просто приближенной».
По словам Олега Майами, он долгое время пытался наладить дружбу с продюсером для того, чтобы «подняться на уровень» с Серябкиной, однако у него не было возможности завести подобные связи с ним. Кроме того, артист сообщил об отсутствии обиды на слова певицы в интернет-шоу «Осторожно, Собчак». Известно, что поп-звезда обвинила Кривикова в том, что он распущенно ведет себя с женщинами и однажды обманул главу лейбла MALFA на деньги.
Майами не стал отрицать подобных инсинуаций, однако отметил, слова экс-солистки поп-группы Serebro являются естественными. Певец утверждает, что «это нормальная реакция на обиду друга». Музыкант упомянул и распространенные слухи о романе Фадеева и Серябкиной, которые он поддал сомнению. Кривиков говорит, почти каждую участницу лейбла обвиняли в интимной связи с продюсером, в то время как 34-летняя исполнительница была, по его мнению, «просто приближенной».