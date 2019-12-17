Олег Майами затронул тему сплетен о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева

По словам Олега Майами, он долгое время пытался наладить дружбу с продюсером для того, чтобы «подняться на уровень» с Серябкиной, однако у него не было возможности завести подобные связи с ним. Кроме того, артист сообщил об отсутствии обиды на слова певицы в интернет-шоу «Осторожно, Собчак». Известно, что поп-звезда обвинила Кривикова в том, что он распущенно ведет себя с женщинами и однажды обманул главу лейбла MALFA на деньги.Майами не стал отрицать подобных инсинуаций, однако отметил, слова экс-солистки поп-группы Serebro являются естественными. Певец утверждает, что «это нормальная реакция на обиду друга». Музыкант упомянул и распространенные слухи о романе Фадеева и Серябкиной, которые он поддал сомнению. Кривиков говорит, почти каждую участницу лейбла обвиняли в интимной связи с продюсером, в то время как 34-летняя исполнительница была, по его мнению, «просто приближенной».