«Он боится мандаринов!»: Итальянка нашла оригинальный способ защитить елку от кота





«Однажды, когда Виктор был еще маленький, мы сидели рядом на диване, я взяла мандарин, и когда начала его чистить, кот зашипел и убежал. Потом я обнаружила, что он вообще ненавидит цитрусовые и решила иногда использовать это», - рассказывает итальянка изданию TheDodo.Девушка вспоминает, ежегодно ей приходилось бороться со своим домашним питомцем из-за его нападений на елку. «Каждый год Виктор таскает шары и шуршащую мишуры с елки», - сердито отмечает она. Благодаря оригинальному подходу, хозяйке кота таки удалось обезопасить свое праздничное дерево. Она разложила мандарины по периметру елки, и животное даже близко не приближается к дереву из-за воображаемого защитного поля.Как поясняет сама владелица домашнего питомца, все-таки страх перед цитрусами победил игривую кошачью натуру. Теперь итальянка не беспокоится о праздничной атмосфере и с удовольствием встретит Новый год со своим любимцем.