«Он боится мандаринов!»: Итальянка нашла оригинальный способ защитить елку от кота
Итальянка придумала необычный лайфхак для защиты символа Нового года от своего домашнего питомца. Девушка обнаружила, что кот Виктор обладает страхом перед оранжевыми цитрусовыми. Это и помогло предприимчивой хозяйке уберечь рождественское дерево от лап пушистика.
«Однажды, когда Виктор был еще маленький, мы сидели рядом на диване, я взяла мандарин, и когда начала его чистить, кот зашипел и убежал. Потом я обнаружила, что он вообще ненавидит цитрусовые и решила иногда использовать это», - рассказывает итальянка изданию TheDodo.
Девушка вспоминает, ежегодно ей приходилось бороться со своим домашним питомцем из-за его нападений на елку. «Каждый год Виктор таскает шары и шуршащую мишуры с елки», - сердито отмечает она. Благодаря оригинальному подходу, хозяйке кота таки удалось обезопасить свое праздничное дерево. Она разложила мандарины по периметру елки, и животное даже близко не приближается к дереву из-за воображаемого защитного поля.
Как поясняет сама владелица домашнего питомца, все-таки страх перед цитрусами победил игривую кошачью натуру. Теперь итальянка не беспокоится о праздничной атмосфере и с удовольствием встретит Новый год со своим любимцем.
«Однажды, когда Виктор был еще маленький, мы сидели рядом на диване, я взяла мандарин, и когда начала его чистить, кот зашипел и убежал. Потом я обнаружила, что он вообще ненавидит цитрусовые и решила иногда использовать это», - рассказывает итальянка изданию TheDodo.
Девушка вспоминает, ежегодно ей приходилось бороться со своим домашним питомцем из-за его нападений на елку. «Каждый год Виктор таскает шары и шуршащую мишуры с елки», - сердито отмечает она. Благодаря оригинальному подходу, хозяйке кота таки удалось обезопасить свое праздничное дерево. Она разложила мандарины по периметру елки, и животное даже близко не приближается к дереву из-за воображаемого защитного поля.
Как поясняет сама владелица домашнего питомца, все-таки страх перед цитрусами победил игривую кошачью натуру. Теперь итальянка не беспокоится о праздничной атмосфере и с удовольствием встретит Новый год со своим любимцем.