Психолог рассказал, как подготовиться к новогодним праздникам воспитывающих ребенка-аутиста семьям





По словам специалиста, семьи, где воспитывается ребенок-аутист, часто переживают по поводу новогодних праздников, поскольку испытывают некоторые трудности. Психиатр советует подготовить детей к предстоящим переменам, в чем поможет специальный календарь с картинками. Ребенка следует допустить к процессу украшения дома, а также важно придерживаться привычного режима сна, графика гигиены и продуктов питания. Однако следует быть осторожным при распаковке подарков, поскольку это может привести к чрезмерному напряжению.Многочисленные гости и длительные путешествия могут ухудшить самочувствие ребенка-аутиста. В таких случаях положение спасут знакомые игрушки, а также возможность уйти в спокойное место.