Volvo сообщает о росте цен на свои модели в России с 1 января 2020 года





Информацию о переменах в каталогах автомобилей Volvo предоставили дилерские центры, реализующие модели компании. Известно, что к концу года решение о росте цен коснется нескольких популярных линеек в России. Повышение стоимости будет варьироваться от 30 до 110 тысяч рублей в зависимости от сегмента, комплектации и новизны того или иного поколения фирменных машин. Основной причиной подобных нововведений отечественные дельцы Volvo называют поправки к закону об утилизационном сборе.Большую часть ценников поменяют до 1 января 2020 года для оптимальной компенсации ввиду новых требований законодательства. К примеру, базовая версия универсала V60 Cross Country обойдется жителям РФ на 30 тысяч рублей дороже, чем для граждан других стран Европы. А вот S60 к огорчению автолюбителей подорожает на 80 тысяч рублей. Мощный и компактный кроссовер XC60 встретит Новый год с наценкой в в 110 тысяч рублей. Поскольку налоговый сбор увеличится на 112%, соответственно и значительное количество модельных рядов в сегменте легковых автомобилей поднимется в цене. Эксперты утверждают, о повышении цен на автомобили постепенно объявят все производители.