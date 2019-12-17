Поклонников Егора Бероева покорил его младший брат

На архивном черно-белом снимке Егор Бероев запечатлен вместе с младшим братом Дмитрием. Артист признался, что не помнит, в каком году был сделан этот кадр, но позирует он около вишневого “Жигули” своего деда. По словам звезда, спустя годы за ним на съемочную площадку приехал брат, но уже на собственной машине.В комментариях к публикации подписчики осыпали актеров комплиментами, отметив привлекательность брата звезды фильма “Турецкий гамбит”, который младше его на 11 лет.Как известно, Дмитрий Бероев тоже выбрал карьеру актера. На данный момент он выступает с труппой московского театра “Сфера”.