Анна Седокова отметила день рождения в компании экс-подруги Павла Воли Марией Кравцовой





Анна Седокова решила устроить для себя необычное празднование. Вместо привычного дня рождения в компании друзей и родственников, знаменитость устроила полноценный девичник со своими звездными подругами. Поздравить исполнительницу с 37-летием пришли Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Виктория Десятникова и Мария Кравцова, известная также как Марика, экс-подруга Павла Воли. Анна Седокова в такой звездной компании отлично провела вечер.В Instagram Наталья Рудова опубликовала совместное фото отдыхающих подруг. «Анюта! Как же было невероятно круто! Спасибо за крутейший день рождения! Будь счастлива!» - написала знаменитость. Данное обновление прокомментировали и другие участники гуляний. Сама виновница торжества оставила лишь много смайликов в форме сердца. Экс-подруга Павла Воли Мария Кравцова тоже написала комментарий: «Скажите – горячо!»Напомним, Анна Седокова посоветовала не дарить ей подарки и цветы на день рождения. Вместо этого знаменитость предложила своим друзьям и близким перечислить деньги в пользу благотворительных организаций, занимающихся помощью матерям, пенсионерам и животным.