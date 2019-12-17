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Ведущая "Дом-2" Юлия Ефременкова: «Мондезир - моя судьба»

После того, как Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юлии Ефременковой, она признается, что он - мужчина ее судьба. По словам Юлии, это был самый незабываемый момент в ее жизни.
Ведущая "Дом-2" Юлия Ефременкова: «Мондезир - моя судьба»

Стоит отметить, что предложение руки и сердца Мондезир Свет-Амур сделал на концерте Ольги Бузовой. Однако Юлия Ефременкова, когда собиралась на мероприятие, не заподозрила ничего, потому что Ольга часто приглашает ее на свои выступления. По словам Юлии, Мондезир, встав на одно колено, объявил, что мечтал о такой супруге всю свою сознательную жизнь и искал именно ее.

Юлия Ефременкова отметила, свадьбу они намерены сыграть летом. Также девушка рассказала, что как раз будет юбилей у ее мамы, которой исполнится 75 лет. Подчеркивает Юлия и тот факт, что сроки не поджимают, так как она не беременна, хотя в Сети иногда и появляется другая информация. Намерены влюбленные и найти хорошую локацию для своего торжества, ведь они хотят, чтобы на празднике присутствовали все близкие и друзья.

Юлия Ефременкова искренне верит в то, что Мондезир Свет-Амур ее судьба, и они вместе пройдут рука об руку по жизни.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:59

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