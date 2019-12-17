«Алине Загитовой нужен заботливый профессионал»: Спортивный психолог назвала условие возвращения фигуристки на лед





Елизавета Кожевникова полагает, Алина Загитова сможет в будущем успешно выступать только тогда, когда рядом с ней будут профессионалы, которые смогут ее поддерживать и заботиться о ее нуждах. Психолог считает, фигуристке нужны такие люди, способные стать для нее вторыми родителями. В пример эксперт приводит Алексея Мишина, который являлся тренером Евгения Плющенко. По мнению специалиста, такой человек умеет поддержать и удовлетворить нужды своих подопечных, не подавляя их.По словам Кожевниковой, Алина Загитова не может смириться с потерей своей эффективности. Также спортсменке очень непросто будет самой выйти из положения, связанного со спортивными неудачами. «Корень этого состояния растет из детства», - подытожила психолог.