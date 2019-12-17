Ученые связали снижение риска рака молочной железы с устойчивой потерей веса





Новое исследование показало, что женщины, которые потеряли вес после 50 лет и не вернули его, имели более низкий риск развития рака молочной железы, чем у пациенток со стабильным весом. Исследователи из Американского онкологического общества и Школы общественного здравоохранения использовали проект «Объединение перспективных исследований диеты и рака», чтобы оценить связь устойчивой потери веса в среднем или более позднем возрасте с последующим риском развития рака молочной железы. Анализ включал данные более 180 000 женщин в возрасте от 50 лет, которые не использовали гормоны в постменопаузе. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола, потерявшие от 2 до 4,5 кг, показали снижение риска на 13%. При потере от 4,5 до 9 кг этот показатель увеличивался до 16%, а при избавлении от 9 кг и больше — до 26%.Ученые уверены, эти результаты послужат стимулом для женщин с избыточным весом. Эксперты подчеркивают вероятность снижения риска рака в результате похудения после 50 лет.