"Нужен парик": Фанатам не понравился новый образ Нелли Уваровой
Нелли Уварова является ярой сторонницей благотворительности, что подтверждается её недавней сменой прически в поддержку онкобольных. Фанатам не понравился новый образ актрисы, который они считали временным, а хейтеры посоветовали ей приобрести парик.
Более девяти лет назад Нелли Уварова запустила благотворительный проект "Наивно? Очень", который поддержал телеведущий Борис Корчевников. Кроме прочего, объединение предоставляет возможность людям с особенностями развития зарабатывать себе на жизнь. В художественных мастерских аутисты и индивиды со схожими диагнозами социализируются и развивают творческие навыки.
Известно, что звезда телесериала "Не родись красивой" не имеет официальных страниц в соцсетях, поэтому Корчевников решил поделиться коротким роликом, в котором актриса рассказывает о сути этой инициативы. Поклонники заметили, что 39-летняя артистка решила оставить очень короткую стрижку, которую она сделала этим летом. Многие фанаты нелестно отозвались о внешности знаменитости, считая, длинные волосы больше шли к лицу их кумира. Некоторые из них предполагали, что сменой образа Уварова пытается отойти от популярного персонажа Кати Пушкаревой из вышеупомянутого сериала. Хейтеры же посоветовали звезде приобрести парик.
Более девяти лет назад Нелли Уварова запустила благотворительный проект "Наивно? Очень", который поддержал телеведущий Борис Корчевников. Кроме прочего, объединение предоставляет возможность людям с особенностями развития зарабатывать себе на жизнь. В художественных мастерских аутисты и индивиды со схожими диагнозами социализируются и развивают творческие навыки.
Известно, что звезда телесериала "Не родись красивой" не имеет официальных страниц в соцсетях, поэтому Корчевников решил поделиться коротким роликом, в котором актриса рассказывает о сути этой инициативы. Поклонники заметили, что 39-летняя артистка решила оставить очень короткую стрижку, которую она сделала этим летом. Многие фанаты нелестно отозвались о внешности знаменитости, считая, длинные волосы больше шли к лицу их кумира. Некоторые из них предполагали, что сменой образа Уварова пытается отойти от популярного персонажа Кати Пушкаревой из вышеупомянутого сериала. Хейтеры же посоветовали звезде приобрести парик.