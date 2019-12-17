"Нужен парик": Фанатам не понравился новый образ Нелли Уваровой

Более девяти лет назад Нелли Уварова запустила благотворительный проект "Наивно? Очень", который поддержал телеведущий Борис Корчевников. Кроме прочего, объединение предоставляет возможность людям с особенностями развития зарабатывать себе на жизнь. В художественных мастерских аутисты и индивиды со схожими диагнозами социализируются и развивают творческие навыки.Известно, что звезда телесериала "Не родись красивой" не имеет официальных страниц в соцсетях, поэтому Корчевников решил поделиться коротким роликом, в котором актриса рассказывает о сути этой инициативы. Поклонники заметили, что 39-летняя артистка решила оставить очень короткую стрижку, которую она сделала этим летом. Многие фанаты нелестно отозвались о внешности знаменитости, считая, длинные волосы больше шли к лицу их кумира. Некоторые из них предполагали, что сменой образа Уварова пытается отойти от популярного персонажа Кати Пушкаревой из вышеупомянутого сериала. Хейтеры же посоветовали звезде приобрести парик.