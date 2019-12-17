Максим Галкин в вечернем костюме собрал комплименты от российских звезд





«Вчера вернулся домой, весь такой при параде… А то скажите, что я только в трениках фотографируюсь», - заявил шоумен под постом в социальной сети. Свежий снимок Максима Галкина не смогли оставить без внимания популярные звезды шоубиза. Так, 53-летняя Ирина Салтыкова отметила, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале - «красавец». А вот возлюбленная модельера Валентина Юдашкина Марина, даже сравнила супруга Аллы Борисовны с агентом «007» Джеймсом Бондом. «Про себя все знаешь, что в трениках, что в смокинге красавэлло!! Но вот дверь – это что-то фантастическое, часами можно рассматривать каждую деталь», - восторженно отозвался об антураже на фотоснимке дизайнер Игорь Гуляев.Напомним, Максим Галкин с Аллой Пугачевой воспитывают совместных детей Гарри и Лизу. Родители не разрешают малышам пользоваться компьютером и гаджетами и отмечают, что по вечерам дети пишут друг другу письма и подкладывают записки под дверь.