Олег Майами считает виновницей конфликтов Максима Фадеева с подопечными экс-директора MALFA





Согласно мнению Олега Майами, Максим Фадеев полностью доверился неудачному менеджеру. По словам артиста, эта женщина, которая уже находится в отставке, обманывала его на протяжение многих лет, поскольку не сообщала об истинном положении дел компании. Певец отметил, конфликт с подопечными продюсера произошел из-за недопонимания. Майами, как и его коллеги, пытался достучаться до начальника, однако тот верил лишь директору, что певец назвал неправильным решением.Ведущая шоу Рамина Эсхакзай подтвердила, что по вине бывшего директора лейбла у нее получилось ужасное интервью с Ольгой Серябкиной. В частности, документы не были подготовлены вовремя, и в них были прописаны большие штрафы.