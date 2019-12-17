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Олег Майами считает виновницей конфликтов Максима Фадеева с подопечными экс-директора MALFA

Музыкант Олег Майами считает экс-директора лейбла MALFA виновницей конфликтов продюсера Максима Фадеева с его подопечными. Такое мнение певец выразил на YouTube-шоу “Ходят слухи”.

Согласно мнению Олега Майами, Максим Фадеев полностью доверился неудачному менеджеру. По словам артиста, эта женщина, которая уже находится в отставке, обманывала его на протяжение многих лет, поскольку не сообщала об истинном положении дел компании. Певец отметил, конфликт с подопечными продюсера произошел из-за недопонимания. Майами, как и его коллеги, пытался достучаться до начальника, однако тот верил лишь директору, что певец назвал неправильным решением.

Ведущая шоу Рамина Эсхакзай подтвердила, что по вине бывшего директора лейбла у нее получилось ужасное интервью с Ольгой Серябкиной. В частности, документы не были подготовлены вовремя, и в них были прописаны большие штрафы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:20

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