Оркестр «Таврический» сыграл на одной сцене с детьми-виртуозами





Программа «Молодые – молодым» подразумевает выступление с участием студентов и школьников разных музыкальных заведений для учащихся обычных школ. Такая идея пришла в голову художественному руководителю и главному дирижеру оркестра «Таврический» Михаилу Голикову. По его задумке, эта возможность поможет талантливым детям раскрыть свой потенциал и получить драгоценный опыт выступления на большой сцене вместе с опытными коллегами, способными поделиться советом и рассказать секреты мастерства.На этот раз концерт был отыграл в Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Вместе с оркестром «Таврическим» на сцену поднялись местные ученики, сыгравшие на маримбе и вибрафоне. Оба музыканта являются несовершеннолетними, однако уверенно чувствовали себя перед большим числом зрителей. В рамках программы были исполнены произведения Равеля, Чайковского, Моцарта, Гайдна и Сен-Санса.Последнее выступление в рамках программы «Молодые – молодым» пройдет 22 декабря в Суворовском музее. Программа останется прежней, однако ее дополнят произведениями современных авторов.