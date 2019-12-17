Социологи выяснили, что четверть россиян в мегаполисах не доверяет соседям





Сотрудники ВЦИОМ смогли опросить 1,6 тысяч человек старше 18 лет в России, которые высказывались о степени доверия к соседям в своем многоквартирном доме. Результаты показали, в целом жители РФ уверены в людях из своих подъездов в некоторой мере. Это отношение значительно ухудшается среди слоев населения, которые проживают в городах-миллионниках. Оказалось, лишь 28% полагаться на честность жильцов.В то же время, большинство проживающих в квартирах респондентов отмечали, что они всегда здороваются с собственными соседями. Приветливыми были 96% россиян, при том, что только 46% знали всех из них в лицо. При значительном уровне недоверия, 62% опрошенных признались, они помогают своим соседям по лестничной клетке в решении бытовых вопросов.