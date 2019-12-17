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«Я очень горжусь участием в этом фильме»: Кристен Стюарт отреагировала на провал «Ангелов Чарли»

Кристен Стюарт в интервью изданию The Playlist поделилась своей реакцией на кассовый провал фильма «Ангелы Чарли». «Я очень горжусь участием в этом фильме», - отметила актриса.
«Я очень горжусь участием в этом фильме»: Кристен Стюарт отреагировала на провал «Ангелов Чарли»

Кристен Стюарт, которая была признана лучшей актрисой десятилетия, по мнению ассоциации кинокритиков Голливуда, поделилась своими впечатлениями от фильма «Ангелы Чарли». Знаменитость отметила, что исполнила роль в хорошем фильме, чем очень гордится. Также актриса поделилась своими мыслями по поводу кассового провала фильма, так как месяц его проката принес только 55 миллионов долларов. В то же время на съемки картины ушло 48 миллионов. Однако звезда полагает, что сумма, собранная в прокате, - не повод для грусти. По словам девушки, в данное время очень нелегко продвигать подобные киноленты.

Кристен Стюарт отметила, намного хуже было бы, если бы она сыграла в плохом фильме, и ее хвалили. Актрису огорчает лишь то, что после таких кассовых сборов, киностудии, скорее всего, не изъявят желания снимать продолжение истории о женщинах-шпионах.

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Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:00

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