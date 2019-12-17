ЦАР сообщила о включении молодых новобранцев в ряды полиции и жандармерии





Об этом заявили в МВД ЦАР. Представители ведомства отметили, поименный список молодых новобранцев опубликован на сайтах министерства. Отбор кандидатов проходил с соблюдением принципа транспорентности, за соблюдением правил конкурса следили представители ОНН. Всего в списке оказались 1000 человек, 258 из них – женщины. Все они уже в ближайшее время будут расформированы по разным ученым заведениям и начнут обучение. Когда новобранцы приступят к выполнению задач полиции и жандармерии, пока не сообщается.При этом власти ЦАР отметили, данная новость является очередным сигналом того, что страна возвращается к нормальной жизни. Обновление состава полиции и жандармерии позволит сделать эти органы более молодыми и эффективными, что поможет им поддерживать общественный порядок и защищать мирную жизнь людей.Также стоит отметить, что европейские и российские инструкторы уже приступили к обучению местных военных. РФ за последний год провела повышение квалификации для 2000 военных ЦАР. Их учат обращаться с огнестрельным оружием, а также системами залпового огня. Все это позволит укрепить суверенитет страны.