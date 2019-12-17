В Петербурге из-за забега Дедов Морозов ограничат движение в центре города





Стартует мероприятие уже в 17:00, а завершиться оно должно до 21:00. В это время будет ограничено движение транспорта по Миллионной улице. Уточняется, толпа Дедов Морозов будет шествовать от Дворцовой площади, также автомобилисты временно окажутся отрезаны от Мраморного переулка. В указанную дату лучше следовать в объезд Аптекарского переулка и некоторых других приближенных участков. Вдоль нескольких домов планируют перекрыть Певческий проезд, а также Дворцовую площадь.Более подробная информация о предстоящих ограничениях движения предоставлена на сайте КРТИ города. В пресс-службе комитета также напоминают об ограничении движения по Северной столице с 00:01 19 декабря, а продлится соответствующая мера до 17:00 21 числа.