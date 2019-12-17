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"Любила мужа": Таролог Александр Кинжинов спрогнозировал будущее вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной

Елена Батурина еще не имела времени справиться с потерей мужа, который скончался 10 декабря, как некоторые экстрасенсы высказались о будущем вдовы. Таролог Александр Кинжинов спрогнозировал личную жизнь супруги покойного Юрия Лужкова, заявив, что она очень любила мужа.
"Любила мужа": Таролог Александр Кинжинов спрогнозировал будущее вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной

Смерть Юрия Лужкова стала потрясением для многих общественных деятелей и звезд отечественной эстрады. Некоторые представители шоу-бизнеса решили высказать свое мнение по поводу последствий кончины экс-мэра Москвы на дальнейшую жизнь Елены Батуриной. Предпринимательница сейчас находится в кругу близких, которые помогают ей справиться с горем. Финалист 18-го сезона шоу "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов предположил, что будущее вдовы "не будет одиноким, но бизнесвумен вряд-ли выйдет замуж во второй раз".

По словам таролога, Батурина испытывала искренние чувства к известному политику, что не помешает ей побороть переживания и внутренний кризис. Экстрасенс говорит, есть вероятность успеха вдовы в финансовой деятельности благодаря поддержке друзей и родственников.

Напоминаем, Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет после операции на сердце, проведенной немецкими медиками в Мюнхене. Бывшего градоначальника российской столицы похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:31

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