В "монашеской республике" Афон в Греции учеными найдено женское захоронение





Занимающаяся исследованием гробниц антрополог Лаура Винн-Антикас осмотрела кости, которые обнаружились в пределах византийской часовни святого Афанасия. Эксперт предположила, что они могли принадлежать нескольким женщинам, но для совершения подробного заключения необходимо провести радиуглеродный анализ. Эта находка стала неожиданной для монахов горы Афон, поскольку с X века сюда запрещается входить женщинам и даже самкам животных, исключением являлись лишь кошки. Евросоюз признает это решение нарушающим права человека.В частности, на священной горе найдены предплечье, голень и крестец. Если версия ученых найдет свое подтверждение, то этот случай станет первым в истории общины, когда женщина была похоронена на этой территории.