Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова в ужасе от собственного поведения в эфирах
Участнице скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Татьяне Строковой показали видео, как она ведет себя в эфире, и она пришла в ужас. В итоге девушка решила оправдаться, ведь совсем скоро начнется новый конкурс под названием «Свадьба на миллион».
Даниил Сахнов и Татьяна Строкова все-таки помирились. Напомним, ранее между ребятами произошла очень сильная ссора, во время которой Даниил и Татьяна в буквальном смысле слова кидались друг на друга. Однако Татьяне решили показать ее отвратительное поведение со стороны, после чего она пришла в шок и начала оправдываться. Так, Строкова стала говорить о том, что пришла на проект вполне осознанно, и поэтому обещает в ближайшее время измениться в лучшую сторону.
Скорее всего, поняла Татьяна и то, что ждать поддержки сильной со стороны коллектива ей пока не стоит, ведь она очень много конфликтовала в последнее время с коллегами по телестройке. Тем не менее, девушка обещает сдерживать себя и больше не оскорблять других участников.
Даниил Сахнов и Татьяна Строкова все-таки помирились. Напомним, ранее между ребятами произошла очень сильная ссора, во время которой Даниил и Татьяна в буквальном смысле слова кидались друг на друга. Однако Татьяне решили показать ее отвратительное поведение со стороны, после чего она пришла в шок и начала оправдываться. Так, Строкова стала говорить о том, что пришла на проект вполне осознанно, и поэтому обещает в ближайшее время измениться в лучшую сторону.
Скорее всего, поняла Татьяна и то, что ждать поддержки сильной со стороны коллектива ей пока не стоит, ведь она очень много конфликтовала в последнее время с коллегами по телестройке. Тем не менее, девушка обещает сдерживать себя и больше не оскорблять других участников.