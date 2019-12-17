Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова в ужасе от собственного поведения в эфирах





Даниил Сахнов и Татьяна Строкова все-таки помирились. Напомним, ранее между ребятами произошла очень сильная ссора, во время которой Даниил и Татьяна в буквальном смысле слова кидались друг на друга. Однако Татьяне решили показать ее отвратительное поведение со стороны, после чего она пришла в шок и начала оправдываться. Так, Строкова стала говорить о том, что пришла на проект вполне осознанно, и поэтому обещает в ближайшее время измениться в лучшую сторону.Скорее всего, поняла Татьяна и то, что ждать поддержки сильной со стороны коллектива ей пока не стоит, ведь она очень много конфликтовала в последнее время с коллегами по телестройке. Тем не менее, девушка обещает сдерживать себя и больше не оскорблять других участников.