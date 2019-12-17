Михаил Шуфутинский заявил, что вернувшаяся в Россию София Ротару не может быть вне политики





После выступления на сцене София Ротару сразу же уходит в гримерку, возле которой установили специальный баннер. Он препятствует проникновению внутрь помещения посторонних людей. Кроме того, певица не дает никаких интервью, организаторы заранее предупредили, что ее присутствие ограничивается исключительно выступлением на сцене.По словам Михаила Шуфутинского, данные меры совсем не указывают на то, что София Ротару находится полностью вне политики. Она просто опасается провокационных вопросов, при этом в России ее все любят и почитают, об этом свидетельствует огромное количество цветов, которые ей подарили. Перед выступлением на «Легендах Ретро FM» шансонье не удалось пообщаться с Софией Ротару, но он отметил, что «преклоняется перед потрясающей и красивой певицей».