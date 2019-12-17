Михаил Шуфутинский заявил, что вернувшаяся в Россию София Ротару не может быть вне политики
Российский певец Михаил Шуфутинский считает, что вернувшаяся в Россию эстрадная исполнительница и герой Украины София Ротару не может быть вне политики. Почти весь декабрь украинская певица провела в России, где она выступила на юбилейном концерте «Легенды Ретро FM» и приняла участие в записях новогодних шоу.
После выступления на сцене София Ротару сразу же уходит в гримерку, возле которой установили специальный баннер. Он препятствует проникновению внутрь помещения посторонних людей. Кроме того, певица не дает никаких интервью, организаторы заранее предупредили, что ее присутствие ограничивается исключительно выступлением на сцене.
По словам Михаила Шуфутинского, данные меры совсем не указывают на то, что София Ротару находится полностью вне политики. Она просто опасается провокационных вопросов, при этом в России ее все любят и почитают, об этом свидетельствует огромное количество цветов, которые ей подарили. Перед выступлением на «Легендах Ретро FM» шансонье не удалось пообщаться с Софией Ротару, но он отметил, что «преклоняется перед потрясающей и красивой певицей».
После выступления на сцене София Ротару сразу же уходит в гримерку, возле которой установили специальный баннер. Он препятствует проникновению внутрь помещения посторонних людей. Кроме того, певица не дает никаких интервью, организаторы заранее предупредили, что ее присутствие ограничивается исключительно выступлением на сцене.
По словам Михаила Шуфутинского, данные меры совсем не указывают на то, что София Ротару находится полностью вне политики. Она просто опасается провокационных вопросов, при этом в России ее все любят и почитают, об этом свидетельствует огромное количество цветов, которые ей подарили. Перед выступлением на «Легендах Ретро FM» шансонье не удалось пообщаться с Софией Ротару, но он отметил, что «преклоняется перед потрясающей и красивой певицей».