Диетологи назвали рецепт имбирного печенья с корицей «забытым секретом молодости»
Диетологи уверяют, что имбирное печенье с корицей считается недооцененным лакомством. Продукты, содержащиеся в этом рецепте способны улучшить метаболизм и сделать кожу гладкой и бархатной.
Специалисты рекомендуют включить имбирное печенье с корицей в свой новогодний рацион. Рецепт лакомства ведущие эксперты кулинарии смогли расшифровать только спустя несколько столетий после его появления. Медики уверяют, имбирное печенье способно стать настоящим «лекарством от старости», а также помочь справится с лишним весом.
Одним из полезных составляющих лакомства, выступает имбирь. Его корень содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств организма. Периодическое употребление имбиря стимулирует слюноотделение. А также корень обладает бактерицидным свойством и разрушает микробы, вызывающие возникновение гастритов и язвы желудка.
Диетологи не рекомендуют добавлять в печенье слишком много сахара. Так как в этом случае можно забыть о том, что оно может быть диетическим.
Специалисты рекомендуют включить имбирное печенье с корицей в свой новогодний рацион. Рецепт лакомства ведущие эксперты кулинарии смогли расшифровать только спустя несколько столетий после его появления. Медики уверяют, имбирное печенье способно стать настоящим «лекарством от старости», а также помочь справится с лишним весом.
Одним из полезных составляющих лакомства, выступает имбирь. Его корень содержит полифенолы и эфирные масла, способствующие укреплению защитных свойств организма. Периодическое употребление имбиря стимулирует слюноотделение. А также корень обладает бактерицидным свойством и разрушает микробы, вызывающие возникновение гастритов и язвы желудка.
Диетологи не рекомендуют добавлять в печенье слишком много сахара. Так как в этом случае можно забыть о том, что оно может быть диетическим.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:54