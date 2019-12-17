Ученые обнаружили в Средиземном море место крупнейшего кораблекрушения





Согласно результатам исследования дна Средиземного моря, было выявлено около шести тысяч амфор, которые, предположительно, наполнены оливковым маслом и вином. По неизвестной причине судно ушло на дно, что произошло около 2 тысяч лет назад. Эксперты уверены, корабль являлся собственностью Римской империи, и это делает данное кораблекрушение крупнейшим среди происшествий того времени. Дело в том, что обычные корабли имели 15-16 метров в длину, но обнаруженные останки составляют 33 метра. Интерес для археологов представили уцелевшие амфоры, содержимое которых пока не известно.На данный момент ученые решают вопрос с возможностью поднятия корабля на поверхность. Дело в том, что это может стать сложной и дорогостоящей процедурой.