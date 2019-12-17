Влад Кадони: Ольгу Рапунцель любит большинство зрителей
Телеведущий Влад Кадони неожиданно для многих разместил в своем микроблоге в Instagram пост, где отметил, что Ольга Рапунцель достойна победы в конкурсе "Человек года", ведь ее любит большинство зрителей. Примечательно, что публикацию шоумен постарался быстро удалить, однако хейтеры успели высказать свое мнение.
Телеведущий Влад Кадони нравится зрителям за то, что всегда выступает за правду, поступая по справедливости. Он часто становится на защиту участников проекта "Дом-2", решает возникающие в Периметре конфликты, и поклонники шоу поддерживают его. Тем не менее, недавно неожиданно для всех шоумен буквально поддержал Ольгу Рапунцель в финале конкурса "Человек года". Слухи о том, что победа достанется молодой мамочке, появились уже давно, однако все ждали конечного результата.
В новой публикации в соцсети Instagram Влад Кадони отметил, многие зрители любят Ольгу Рапунцель, тем самым вызвав критику хейтеров и поддержав жену Дмитрия Дмитренко в соревновании за квартиру. Шоумен быстро удалил пост, но его успели увидеть, после чего разгорелся буквально скандал, многие жаловались на то, что организаторы, как обычно, манипулируют решением поклонников шоу, отдавая победу и призы тем, кому выгодно для них.
Телеведущий Влад Кадони нравится зрителям за то, что всегда выступает за правду, поступая по справедливости. Он часто становится на защиту участников проекта "Дом-2", решает возникающие в Периметре конфликты, и поклонники шоу поддерживают его. Тем не менее, недавно неожиданно для всех шоумен буквально поддержал Ольгу Рапунцель в финале конкурса "Человек года". Слухи о том, что победа достанется молодой мамочке, появились уже давно, однако все ждали конечного результата.
В новой публикации в соцсети Instagram Влад Кадони отметил, многие зрители любят Ольгу Рапунцель, тем самым вызвав критику хейтеров и поддержав жену Дмитрия Дмитренко в соревновании за квартиру. Шоумен быстро удалил пост, но его успели увидеть, после чего разгорелся буквально скандал, многие жаловались на то, что организаторы, как обычно, манипулируют решением поклонников шоу, отдавая победу и призы тем, кому выгодно для них.