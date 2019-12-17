Влад Кадони: Ольгу Рапунцель любит большинство зрителей





Телеведущий Влад Кадони нравится зрителям за то, что всегда выступает за правду, поступая по справедливости. Он часто становится на защиту участников проекта "Дом-2", решает возникающие в Периметре конфликты, и поклонники шоу поддерживают его. Тем не менее, недавно неожиданно для всех шоумен буквально поддержал Ольгу Рапунцель в финале конкурса "Человек года". Слухи о том, что победа достанется молодой мамочке, появились уже давно, однако все ждали конечного результата.В новой публикации в соцсети Instagram Влад Кадони отметил, многие зрители любят Ольгу Рапунцель, тем самым вызвав критику хейтеров и поддержав жену Дмитрия Дмитренко в соревновании за квартиру. Шоумен быстро удалил пост, но его успели увидеть, после чего разгорелся буквально скандал, многие жаловались на то, что организаторы, как обычно, манипулируют решением поклонников шоу, отдавая победу и призы тем, кому выгодно для них.