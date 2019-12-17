Татьяна Навка публично извинилась перед мужем в студии «Вечернего Урганта»





Во время передачи «Вечерний Ургант» проходил конкурс нанесения макияжа с закрытыми глазами. Татьяне Навке, по его условиям, нужно было нанести макияж Ивану Урганту. Для выполнения этого задания известной фигуристке предстояло ощупывание лицо ведущего. Спортсменке стало неловко от этого момента, поэтому она решила извиниться перед своим мужем Дмитрием Песковым. Фигуристка справилась с заданием, но долго смеялась, когда увидела конечный результат.Конкуренцию Татьяне Навке в конкурсе составила Алина Загитова – исполнительница главной роли в ледовом шоу «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств». Фигуристка более аккуратно нанесла Дмитрию Хрусталеву макияж принцессы. Ранее Олимпийская чемпионка объявила паузу в своей спортивной карьере, однако в передаче всячески избегала вопросов на эту тему.