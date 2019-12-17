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"Не позорь себя": Алену Рапунцель подписчики после пластики просят быть скромнее

Подписчики Алены Рапунцель настоятельно просят быть ее скромнее. Они считают, что девушка своими откровенными фото после того, как сделала себе пластику, позорит себя.
"Не позорь себя": Алену Рапунцель подписчики после пластики просят быть скромнее

Совсем недавно участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» сделала себе пластику, чем очень сильно возмутила своих подписчиков в Сети. По их мнению, девушка чрезмерно часто выставляет напоказ свои формы. Большинство утверждает, сейчас ей необходимо заниматься маленьким Богданом, а не уделять настолько много времени своей внешности. Есть и те, кто уверен, подобным поведением Алена Рапунцель лишь позорит себя.

Сама Алена Рапунцель объясняет своим поклонникам, она мечтает о настоящем женском счастье. Так, в Instagram звезда говорит о том, что хочет растить сына, но при этом мечтает любить и быть любимой.

Некоторые фолловеры отметили, нельзя и не нужно по очереди размениваться на разных мужчин. Ко всему поклонники Алены Рапунцель переживают, что она может потерять свою индивидуальность.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:33

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