"Не позорь себя": Алену Рапунцель подписчики после пластики просят быть скромнее

Совсем недавно участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» сделала себе пластику, чем очень сильно возмутила своих подписчиков в Сети. По их мнению, девушка чрезмерно часто выставляет напоказ свои формы. Большинство утверждает, сейчас ей необходимо заниматься маленьким Богданом, а не уделять настолько много времени своей внешности. Есть и те, кто уверен, подобным поведением Алена Рапунцель лишь позорит себя.Сама Алена Рапунцель объясняет своим поклонникам, она мечтает о настоящем женском счастье. Так, в Instagram звезда говорит о том, что хочет растить сына, но при этом мечтает любить и быть любимой.Некоторые фолловеры отметили, нельзя и не нужно по очереди размениваться на разных мужчин. Ко всему поклонники Алены Рапунцель переживают, что она может потерять свою индивидуальность.