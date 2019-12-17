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"Я всегда слушаю только свое сердце": Ольга Бузова объяснила свой выбор на проекте "План Б"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2", певица Ольга Бузова объяснила, почему она не выбрала ни одного их претендентов на ее сердце в шоу "План Б". По словам знаменитости, она слушала свое сердце, ей нужна только искренняя любовь, а не мимолетный роман.
"Я всегда слушаю только свое сердце": Ольга Бузова объяснила свой выбор на проекте "План Б"

В финале шоу "План Б" за сердце телеведущей и певицы боролись хоккеист Валерий Попов и модель Роман Гриценко. Несмотря на все достоинства, молодые люди так и не смогли завоевать Ольгу Бузову, а вот ее друг - юморист Тимур Батрутдинов отдал предпочтение сразу двум девушкам. Поклонники оказались буквально шокированы решением своего кумира, а потому она поспешила объяснить свое решение в микроблоге в Instagram.

Ольга Бузова отметила, она не хотела обижать никого из участников, но ее сердце не отозвалось, а она верит только ему. Звезда точно знает, чего она хочет и к чему идет. Временные отношения или мимолетный роман для звезды неприемлемы, она уже сталкивалась в своей жизни с предательством мужчин и больше этого не хочет. Скорее всего, певица имела ввиду грустный финал проекта "Замуж за Бузову", когда победитель за счет чувств телеведущей раскрутил свой бизнес, а она разочаровалась.
"Но, несмотря на боль в сердце, я всегда продолжала верить в любовь, потому что это главное чувство, которое правит моим миром. И я верю, что она существует — чистая, откровенная и без лжи. Я не хотела давать ложные надежды! Знаю по себе, как это больно. Не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался!" - написала Ольга Бузова.

Коллега телеведущей, певица Анна Семенович поддержала решение звезды, написав в комментариях, что она поступила правильно и мудро. Поклонники также поддержали честное решение певицы, и отметили, что парни в итоге держались очень достойно, главное решение своей избранницы они приняли, как настоящие мужчины.

Не остался в стороне и блогер Давид Манукян, с которым, по слухам, у Ольги Бузовой развивается бурный роман, он написал ей: "Слушай свое сердце".

Многие считают, что на самом деле Ольге Бузовой нравился Роман Гриценко, но она не выбрала его из-за двуличности. В начале проекта "План Б" ходили слухи, якобы молодой человек намеревался променять певицу на место телеведущего в шоу "Дом-2". Сам модель на слухи не реагирует, отмечая, что он косвенно относится к миру шоу-бизнеса, но слухи периодически появляются, а каждый раз реагировать у него попросту не хватит нервов. Участник шоу "План Б" не скрывает, Ольга Бузова ему очень нравится, он хотел бы ее целовать и обнимать, но относится к ней лояльно и тактично, ведь иначе был бы беспардонным. Молодой человек попросту не хотел напрягать избранницу своим вниманием.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:44

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