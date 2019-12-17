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В Омске мужчина попал в больницу с обморожением конечностей

Житель Омска был госпитализирован из-за обморожения, что произошло после того, как его избили на улице. Пострадавший доставлен в больницу с множественными травмами.
В Омске мужчина попал в больницу с обморожением конечностей

На одной из улиц Омска случайные прохожие наткнулись на мужчину, находящегося без сознания, что произошло в понедельник, 16 декабря. Впоследствии гражданина госпитализировали в одно из местных медучреждений, где врачи зафиксировали у пациента обморожение конечностей. Также у пострадавшего было сломано несколько ребер, отмечалась травма груди, общее переохлаждение и многочисленные ушибы.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что на улице на него напал неизвестный, после чего избил, а потерпевший потерял сознание. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:37

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