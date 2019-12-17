В Омске мужчина попал в больницу с обморожением конечностей





На одной из улиц Омска случайные прохожие наткнулись на мужчину, находящегося без сознания, что произошло в понедельник, 16 декабря. Впоследствии гражданина госпитализировали в одно из местных медучреждений, где врачи зафиксировали у пациента обморожение конечностей. Также у пострадавшего было сломано несколько ребер, отмечалась травма груди, общее переохлаждение и многочисленные ушибы.Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что на улице на него напал неизвестный, после чего избил, а потерпевший потерял сознание. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.