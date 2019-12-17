Алексей Ягудин оскандалился в попытке защитить Татьяну Тарасову





Фигурист заявил, что обычно старается держаться подальше от скандалов в фигурном катании, но на этот раз он не смог промолчать. «Много скандалов в моём любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более, в них участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми – восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, я не могу. Нужно ценить легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее товарищи!» - отмечает Алексей Ягудин.Стоит отметить, что первоначальная версия этого заявления несла в себе более резкие высказывания знаменитости, из-за чего разгневанные зрители даже грозили организаторам бойкотом. «Это не позволительно в любом случае. Очень жаль», - высказал свое мнение в адрес Яудина Олимпийский чемпион Илья Авербух.Напомним, что ранее за Тарасову вступился и Евгений Плющенко, который также считает это отстранение от работы несправедливым. В минувшие выходные тренер ввязался в скандал с участием Алины Загитовой, где заодно «прошлись» и по Тарасовой.