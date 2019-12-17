В Британии в продаже появился хлеб со сверчками
В Британии в продаже появился хлеб, в составе которого имеются насекомые. Данная органическая партия носит название “Хрустящий сверчок”.
По словам производителя из Нориджа, каждая буханка такого хлеба содержит 336 насекомых. Также в составе числятся пшеничная мука и вода. Отмечается, что измельченные сверчки помогают сделать батон “чрезвычайно вкусным и хрустящим”. Директор пекарни Roberts Bakery, использующей новый ингредиент, отметил, что эти насекомые полезны для здоровья кишечника, а также обладают ценными питательными микроэлементами. Новый хлеб содержит больше белка, чем при соблюдении традиционного рецепта.
По словам производителя, сверчки гораздо безопаснее для экологии, чем крупные рогатые животные, поскольку потребляют мало воды и почти не производят парниковых газов.
По словам производителя из Нориджа, каждая буханка такого хлеба содержит 336 насекомых. Также в составе числятся пшеничная мука и вода. Отмечается, что измельченные сверчки помогают сделать батон “чрезвычайно вкусным и хрустящим”. Директор пекарни Roberts Bakery, использующей новый ингредиент, отметил, что эти насекомые полезны для здоровья кишечника, а также обладают ценными питательными микроэлементами. Новый хлеб содержит больше белка, чем при соблюдении традиционного рецепта.
По словам производителя, сверчки гораздо безопаснее для экологии, чем крупные рогатые животные, поскольку потребляют мало воды и почти не производят парниковых газов.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:30