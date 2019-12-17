Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили на первый день рождения сына "пандовую" вечеринку

По словам Регины Тодоренко, для нее сын Миша является настоящим счастьем, поэтому она уже не может представить свою жизнь без него. Влад Топалов при этом заявил, в первый день рождения наследника он плачет от счастья и ничего не может с собой поделать. Супруги пожелали своему сыну быть намного лучше, красивее и круче их двоих вместе взятых.В честь первого дня рождения Миши Региона Тодоренко и Влад Топалов устроили настоящую вечеринку. Они позвали своих знакомых вместе с их детьми, в результате чего все отлично провели вечер. Знаменитость отмечает, она не могла сдержать смех, когда взрослые люди вместе со своими наследниками ползали по полу и выполняли задания аниматоров. Последние были одеты в костюмы панд. Эти животные стали основой темой данного мероприятия, их можно было встретить повсюду.При этом, отмечает Регина Тодоренко, больше всего ее интересовало то, как время провели дети. Она призналась, что следить за их счастливым выражением лица было для нее самым главным развлечением на вечеринке. Также супруга Влада Топалова уверена, подобные мероприятия способны сильно сблизить любую семью.