Психологи выяснили, что мужчины лучше относятся к своим экс-партнерам, чем женщины





Ученые из австрийского Университета Граца провели несколько психологических тестов и социологических опросов об отношении обоих полов к своим бывшим партнерам. В этом исследовании приняли участие более 800 человек. По результатам подсчет ответов, эксперты пришли к выводу, что мужчины более позитивно относятся к некогда любимым людям. Оценка состояла в анализе реакций на высказывания: «у него много положительных черт», «я избегаю прикасаться к нему», «когда я думаю о нем, то злюсь» и так далее.Психологи называют несколько возможных причин более мягкого отношения сильного пола. Одной из гипотез является то, что мужчины в ходе эволюции развили неосознанное влечение к бывшим половым партнерам, поскольку предпочитали иметь несколько сексуальных контактов. Другим, менее циничным фактором называют большую привязанность лиц мужского пола, которые чаще страдают депрессией и тревожностью после разрыва. Что касается девушек, то они более склонны винить своих экс-возлюбленных в разрушении отношений, а также легче справляются с неудачами в личной жизни.